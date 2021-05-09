При обстреле Донецка погиб пенсионер

В результате обстрела из БМП-2 украинскими силовиками поселка шахты «Трудовская» на западе Донецка 8 мая погиб пожилой мужчина 1939 года рождения.

Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня в Донбассе.

«Произошел очередной факт, наглядно демонстрирующий цинизм и бесконтрольность деятельности боевиков Вооруженных формирований Украины», — сообщили в представительстве.

При обстреле здание на улице Томская, 10 повреждения также получили школа и несколько домостроений.

Российский военкор Андрей Руденко в Telegram написал, что человек пережил Великую Отечественную войну, но не смог пережить необъявленную.

«Я думаю наши деды, дошедшие до Берлина, и освободившие весь мир от фашизма, такой пассивности не поняли бы!» — заявил он.

В Луганске 8 мая перед пациентами местного госпиталя ветеранами Великой Отечественной войны и Афганистана выступила российская рок-певица Юлия Чичерина. Из-за коронавирусных ограничений слушатели собрались на балконе, певица находилась на лужайке возле госпиталя.