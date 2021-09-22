Очевидец рассказал, как пропавший Ан-26 пронесся над его домом

Житель Хабаровского края Владимир Тараненко рассказал, что видел пропавший самолет Ан-26, когда тот пролетел прямо над его домом. Мужчина сообщил, что самолет летел так низко, что задеть вышки связи. Слова очевидца привел РЕН ТВ.

«Этот Ан-26 пронесся на бреющем полете прямо над домом моим, на очень низкой высоте в сторону Тополево. <...> Я еще подумал, нельзя так летать, разобьется», — сказал мужчина.

Владимир сразу позвонил в экстренные службы. После этого узнал в новостях, что самолет врезался в сопку.

Самолет Ан-26 исчез с радаров в среду примерно в 40 километрах от хабаровского аэропорта. Информация об этом поступила МЧС в 11:45. Предположительно, на борту находились шесть человек, летчики и технические специалисты. По факту пропажи самолета Следственный комитет возбудил уголовное дело. На поиски отправили вертолет Ми-8 Росавиации. Из Хабаровска направили спасателей Амурского спасательного центра. Поиски осложнены из-за погоды. Из-за плохой видимости самолет пока не смогли обнаружить.

РИА ФАН писало, что самолет мог разбиться на территории Большехехцирского заповедника.