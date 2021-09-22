Уголовное дело возбудили после потери связи с Ан-26 под Хабаровском

Следователи возбудили уголовное дело по факту потери связи с самолетом Ан-26 под Хабаровском. Воздушное судно пока не нашли. Об этом сообщили на сайте Следственного комитета РФ.

Самолет Ан-26 перестал выходить на связь 22 сентября. В СК отметили, что он проверял наземные средства радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края. Воздушное судно исчезло с радаров, когда находилось в 38 километрах от Хабаровска — после этого связь с экипажем прервалась.

«По данному факту следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ („Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц“)», — сказано в сообщении.

Известно, что на борту Ан-26 находились шесть членов экипажа. Сейчас самолет ищут, но поиски осложняет темное время суток и плохая погода. На поиски направили вертолет Ми-8 Росавиации, также готов вертолет МЧС России со спасателями на борту. Поисками занимаются и наземные поисковые службы.

По предварительным данным, Ан-26 мог пропасть из-за плохой погоды.