Названа предварительная причина пропажи Ан-26 под Хабаровском

Причиной пропажи вертолета Ан-26 в Хабаровском крае могла стать плохая погода. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Информация о том, что Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском, поступила в МЧС в 11:45. Сообщалось, что это произошло в 38 километрах от аэропорта Хабаровска.

По предварительным сведениям, на борту находятся шесть человек. Это летчики и технические специалисты. Экипаж облетал взлетно-посадочные полосы аэродрома.

На поиски вылетел вертолет Ми-8 Росавиации, из Хабаровска направили спасателей Амурского спасательного центра. Кроме того, в готовности находится Ми-8 МЧС.

ТАСС со ссылкой на источник в правительстве региона написал, что поиски осложняет погода — вертолет пока не смог обнаружить самолет из-за плохой видимости. Источник агентства уточнил, что экипаж перед пропажей не докладывал о неполадках на борту.

Источник агентства добавил, что сигнал аварийного радиомаяка самолета Ан-26, пропавшего под Хабаровском, не был зафиксирован.

ТАСС сообщил, что пропавший Ан-26 принадлежит ЗАО «Летные проверки и системы». Компания выполняет 90% летных проверок на российских аэродромах и специализируется на поисково-спасательном обеспечении полетов.