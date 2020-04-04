Очередной прототип Starship Илона Маска разорвало в ходе испытаний. Видео

Прототип космического корабля Starship SN1 компании SpaceX разорвало во время испытаний второй ступени ракеты. В Сети появилось видео аварии.

Тесты проходили на стартовой площадке в Техасе. Прототип корабля разрушился после того, как один из топливных баков второй ступени накачали жидким азотом. Это происшествие стало третьим неудачным тестом Starship меньше чем за полгода.

Видео: NASASpaceflight / YouTube

В середине марта основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск рассказал о том, что боится, что может не увидеть запуск корабля компании на Марс. Он отметил, что нужно «повысить темпы новаторской деятельности», или же полет на Марс состоится после его смерти. При этом Маск напомнил, что у SpaceX ушло 18 лет на налаживание космического туризма.

О своих амбициозных планах основать на Марсе колонию Маск более подробно рассказал в январе этого года. По словам изобретателя к 2050 году на красной планете должно жить не менее миллиона человек.