Илон Маск собрался построить город-миллионник на Марсе к 2050 году

Строительство пилотируемого корабля многоразового использования Dragon Crew, над которым работает SpaceX, является частью масштабного плана по колонизации Марса. Маск планирует, чтобы к середине XXI века на эту планету отправлялось в среднем по три корабля в день. Это сделает путешествия в космос доступными для всех.

«Нужно сделать так, что любой смог бы полететь. Если нет денег, то люди должны иметь возможность взять кредит», — поделился планами основатель компании, добавив, что на красной планете очень много работы.

В планах бизнесмена усовершенствовать корабли Dragon Crew и Starship так, чтобы он мог одновременно принимать на борт до 100 человек и до 100 тонн груза. Чтобы колонизировать планету, ежегодно потребуется огромный объем стройматериалов, инструментов, продуктов и воды, систем жизнеобеспечения. Постоянное поселение на Марсе означает постоянное функционирование целого флота звездных кораблей. Гипотетически должно хватить тысячи звездолетов.