Маск заявил, что SpaceX может не успеть отправить на Марс корабль до его смерти

Илон Маск боится, что может не увидеть запуск корабля SpaceX на Марс. По его словам, чтобы это все-таки произошло, нужно повысить темпы работы.

«Если мы не повысим темпы достижения прогресса, я точно умру до того, как мы отправимся на Марс, — заявил бизнесмен на конференции в Вашингтоне. Его процитировал ТАСС.

Маск напомнил, что у компании ушло 18 лет на налаживание космического туризма. Он отметил, что нужно «повысить темпы новаторской деятельности», или же полет на Марс состоится после его смерти.

Илон Маск основал SpaceX в 2002 году. Еще тогда он заявлял, что цель компании — помочь человечеству колонизировать Марс. Именно для этого создали космический корабль Starship. Он рассчитан на 100 человек. Прототип корабля Starship SN1 в конце февраля 2020 года взорвался во время испытаний на полигоне в Техасе. Осенью 2019 года такая же судьба постигла и другой прототип корабля Starship — Mk1.

Американское космическое агентство NASA планирует начать полеты на Красную планету в середине 2030-х годов.

Ранее Илон Маск высказался о панике, связанной с распространением нового типа коронавируса. По его мнению, ситуацию раздута.