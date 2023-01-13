13 января 2023, 18:22
Очередной пакет антироссийских санкций ЕС подготовят к концу февраля — СМИ
Reuters: ЕС подготовит 10-й пакет санкций против России к 24 февраля
К концу февраля власти Евросоюза подготовят 10-й пакет антироссийских санкций, рассказали агентству Reuters дипломаты из Польши и Литвы. По их словам, ограничения введут против банков и СМИ из России.
Журналисты отметили, что ЕС может создать очередные сложности для работы российских СМИ, а большое количество банков могут отключить от системы SWIFT.
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«Они (дипломаты — прим. ред.) заявили, что 10-й пакет санкций <…> должен быть готов к <…> 24 февраля», — уточнили авторы статьи.
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Собеседники издания отметили, что европейские власти рассматривают возможность включения в очередной пакет санкций запрет на торговлю алмазами и ограничить российский ядерный сектор. Часть представителей ЕС высказалась за введение рестрикций и против Белоруссии.В середине декабря Евросоюз ввел в действие девятый пакет санкций против России. Ограничения коснулись ряда политиков и артистов, а также банков и организаций. Сенатор Константин Косачев назвал действия ЕС нелепыми. Запрет на посещение стран Европы не скажется на проведении СВО, добавил он.
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