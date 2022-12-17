17 декабря 2022, 01:31
Косачев назвал нелепым девятый пакет антироссийских санкций
Сенатор Косачев: западные политики ведут себя нелепо
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев раскритиковал западные страны, которые приняли девятый пакет антироссийских санкций. Что можно отобрать у россиян, которые ничего не хранят в Европе, задался политик вопросом в своем Telegram-канале.
«Честно говоря, уже нет ни раздражения, ни иронии по поводу происходящего, но исключительно ощущение полной нелепости действий людей, претендующих на статус уважаемых политиков», — написал он.
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По мнению парламентария, тех, кто принимает решение о санкциях, нужно называть иностранными агентами в Евросоюзе. Именно они действуют в интересах третьих стран. Запрет Брюсселя посещать Европу некоторым россиянам не может повлиять на проведение СВО на Украине, подытожил Косачев.
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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировали на включение двух дочерей в санкционный список. Чеченский политик считает это поводом для гордости.
Россия
Константин Косачев
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