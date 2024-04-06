Мир 06 апреля 2024, 19:30 Обычная провокация. Премьер Молдавии осудил атаку дрона на воинскую часть в ПМР Премьер Молдавии Речан назвал провокацией атаку дрона на воинскую часть в ПМР РИА «Новости»

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Атака дрона-камикадзе на воинскую часть в Приднестровье является провокацией. Такое заявление сделал премьер-министр Молдавии Дорин Речан, чьи слова привело РИА «Новости».

Глава правительства призвал обратить внимание на реакцию общества. По его словам, подобные действия уже не могут вызвать панику или страх.

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«Мы столкнулись с еще одной обычной провокацией», — подчеркнул Речан.

БПЛА рухнул на военный объект 5 апреля, в результате прогремел взрыв. Из-за этого пострадал автомобиль с радиолокационной станцией. Следователи начали изучать обстоятельства падения дрона.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также назвала атаку БПЛА провокацией. Действия направлены на обострение и без того напряженной ситуации вокруг Приднестровья, считает дипломат.