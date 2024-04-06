Мир 06 апреля 2024, 13:11 СК Приднестровья возбудил дело после атаки БПЛА на воинскую часть РИА «Новости»

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Следственный комитет Приднестровской Молдавской Республики начал расследовать обстоятельства падения беспилотника в воинской части в Рыбницком районе. По факту взрыва возбудили уголовное дело по статье «диверсия». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Дрон рухнул на военный объект Министерства обороны ПМР днем 5 апреля. В результате произошел взрыв, из-за которого пострадал автомобиль с радиолокационной станцией. Обошлось без жертв.

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«В ходе осмотра места происшествия специалисты обнаружили различные металлические и пластиковые части разорвавшегося беспилотника, предположительно FPV-дрона», — указали в пресс-службе.

Криминалисты проводят экспертизу найденных взрывчатых веществ, добавили в Следственном комитете ПМР.

Ранее представитель Главного управления разведки украинского Минобороны Андрей Юсупов заявил о непричастности страны к случившемуся. Он объяснил, что ВСУ не стали бы использовать ценные беспилотники для «подобных мелких провокаций».