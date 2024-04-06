Мир 06 апреля 2024, 14:28 МИД России отреагировал на атаку дрона на Приднестровье Захарова назвала атаку дрона на приднестровскую воинскую часть провокацией РИА «Новости»

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Россия рассматривает атаку дрона-камикадзе на приднестровскую воинскую часть как провокацию. Такое заявление сделала официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова. Ее комментарий опубликовали на официальном сайте МИД.

«Рассматриваем это происшествие как очередную провокацию, направленную на обострение и без того напряженной ситуации вокруг Приднестровья», — подчеркнула дипломат.

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Захарова добавила, что ожидает тщательного расследования всех обстоятельств случившегося и рассчитывает, что устроившие эту безрассудную акцию осознают какие последствия стоят за из действиями.

Ранее в следователи начали изучать обстоятельства падения беспилотника в воинской части в Рыбницком районе. Уголовное дело возбудили по статье «диверсия».

Дрон рухнул на военный объект 5 апреля. Произошел взрыв, из-за которого пострадал автомобиль с радиолокационной станцией. Украина открестилась от атаки на воинскую часть в Приднестровье.