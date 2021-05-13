Обвиняемый в госизмене Медведчук согласился отправиться в СИЗО

Лидер партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук заявил, что готов поехать в СИЗО, если его туда отправит суд. Сегодня политику изберут меру пресечения.

Заседание проходит в Печерском суде Киева. Сторона гособвинения ранее заявила, что будет требовать заключить его под стражу или отпустить под залог почти в 10 миллионов евро, сообщило РИА «Новости».

«Если повезут [в СИЗО] — поеду, но не волнуйтесь, все будет нормально», — сказал он.

Медведчук и его соратник по партии Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Украинские силовики считают, что с марта 2015 года Медведчук якобы незаконно передавал данные России информацию о полезных ископаемых в Крыму. В частности, о газовом месторождении с запасами почти на 38 миллиардов гривен (свыше 1,3 миллиарда долларов).

Помимо этого, политика подозревают в том, что он передал секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. В СБУ также полагают, что Медведчук и Козак собирались вербовать украинцев, которые приезжают в Россию на учебу или заработки. Чтобы с их помощью распространять «российской пропаганды» на территории Украины. Обвиняемым грозит до 15 лет тюрьмы.

Сам Медведчук считает, что уголовные процессы против него связаны с политическим преследованием.