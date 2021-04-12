СМИ: в США и Иране в аварии на ядерном объекте в Натанзе обвинили Израиль

Авария на иранском ядерном объекте в Натанзе произошла из-за взрыва, который устроил Израиль. По утверждению прессы, в этом уверены представители американской и израильской разведок.

До взрыва на ядерный объект была совершена кибератака. По утверждению израильской телерадиокомпании «Кан», причастна израильская спецслужба «Моссад».

Источник в американской администрации сообщил New York Times, что отключение электроэнергии на объекте в Натанзе произошло из-за тшательно спланированного Израилем взрыва, который привел к разрушению внутренней энергосистемы. Она была под надежной защитой и обеспечивала работу подземных центрифуг, обогощающих уран.

Взрыв, по словам источника, приостановил работу иранских ученых по обогащению урана на девять месяцев.

Утром 11 апреля Организация по атомной энергии Ирана сообщила об аварии в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана. В Госдепе ранее заявили, что США готовы снять санкции с Ирана, которые противоречат СВПД. Один человек пострадал, загрязнения в окружающую среду не произошло.

Иранский вице-президент и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи заявил, что авария на заводе по обогащению урана в Натанзе стала следствием «ядерного терроризма».