США заявили о готовности отменить против Ирана санкции, которые противоречат ядерной сделке

В США рассматривают возможность отменить действующие против Ирана санкции. Речь идет об ограничениях, противоречащих Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

От всех мер американская сторона отказываться не намерена, рассказал представитель Госдепартамента на брифинге для журналистов. Его слова привел ТАСС.

«Наша позиция состоит в том, что все санкции, которые идут вразрез с СВПД и преимуществами, которые Иран ожидает от СВПД, мы готовы отменить», — пояснил дипломат, не вдаваясь в подробности.

Он добавил, что некоторые санкции являются обоснованными, поэтому надеяться на их снятие не стоит.

В Вашингтоне, по словам представителя Госдепа, к словам Тегерана отнеслись как к «намерению вернуться к соблюдению сделки». Прямых переговоров в Вене между США и Ираном не было — только в рамках делегаций, участвовавших в заседании по СВПД. Поведение Тегерана на встречах назвали серьезным и деловым.

«Мы расцениваем это как знак того, что, возможно, они <…> хотят вернуться к соблюдению СВПД», — добавил дипломат.

Ограничения, введенные против Ирана в связи с террористической деятельностью, нарушениями прав человека и вмешательством в американские выборы, останутся в силе.