Власти Ирана назвали ЧП на атомном объекте «ядерным терроризмом»

Иранский вице-президент и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи заявил, что авария на заводе по обогащению урана в Натанзе стала следствием «ядерного терроризма». Об этом сообщило РИА «Новости».

ОАЭИ в воскресенье заявила о ЧП на ядерном объекте в Натанзе. Авария произошла в сети распределения электричества на предприятии по обогащению урана. В организации сообщили, что обошлось без пострадавших, загрязнения окружающей среды не произошло.

Тегеран осуждает это подлое действие, заявил Салехи. Глава ОАЭИ призвал международное сообщество и МАГАТЭ противостоять подобному «ядерному терроризму», по его словам.

Вице-президент Ирана заявил, что нападение на атомный объект стало «провалом» тех, кто выступает против переговоров о восстановлении «ядерной сделки» и снятии санкций с Тегерана. Речь идет о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), который предполагал отмену санкционных мер в обмен на ограничение иранской ядерной программы.

В Госдепе ранее заявили, что США готовы снять санкции с Ирана, которые противоречат СВПД. В 2018 году администрация экс-президента Дональда Трампа в одностороннем порядке вышла из «ядерной сделки» и восстановила антииранские санкции.