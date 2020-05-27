Обвинения США в «небезопасном» полете Су-35 назвали лукавством

Шестой флот ВМС США заявил, что российский истребитель Су-35 совершал «небезопасные» маневры над Средиземным морем. Генерал-майор Михаил Макарук назвал такие заявления лукавством, так как самолет соблюдал требования безопасности.

Член президиума общероссийской организации «Офицеры России» генерал-майор Михаил Макарук отметил, что российские военные всегда соблюдают правила безопасности. Главными приоритетами являются сохранение жизни пилотов и техники.

«Здесь американцы лукавят — российские летчики полностью обеспечили их безопасность и показали свое мастерство, дав понять, что нельзя внаглую влезать в Средиземное море», — сказал генерал РИА «Новости».

Он добавил, что американский самолет-разведчик Poseidon пытался раздобыть сведения о возможностях российских радиолокационных систем и комплексов ПВО. Такие действия были провокационными, а заявления США рассчитаны на малопросвещенных людей.

«Никакого нарушения безопасности наши перехватчики не совершают, а демонстрируют мастерство, приближаясь к иностранному самолету, чтобы увидеть пилота в лицо и установить некоторые характеристики самолета. Это нужно для нашей же безопасности», — заключил Макарук.

Ранее Шестой флот ВМС США сообщил, что российский Су-35 перехватил американский Poseidon P-8A над Средиземным морем. При этом маневры военных назвали «небезопасными», так как российский истребитель ограничил способность P-8A безопасно маневрировать.