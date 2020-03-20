Американцы похвастались «уничтожением» С-400 и «Тополь-М»

Военно-промышленная корпорация Lockheed Martin из США выложила видео о работе подразделения Skunk Works («Скунс работает»). Оно считается наиболее засекреченным. На нем американская техника уничтожает ЗРК С-400 «Триумф».

Как пишет Defence Blog, ролик демонстрирует ликвидацию якобы ракетного комплекса «Тополь-М» и прикрывающего его ЗРК С-400 «Триумф». Из него следует, что это произошло при участии крылатой ракеты. Она наводится при помощи истребителей, беспилотников и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

И да, кадры, разумеется, не настоящие, а анимированные.

Ранее сообщалось, что в этом году российская армия получит зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей». Западные специалисты признают, что вооружение на голову превосходит зарубежные аналоги. Средство ПВО способно сбить как низколетящие вертолеты, так и ракеты в ближнем космосе.