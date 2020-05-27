США заявили о «небезопасном» перехвате своего самолета российскими Су-35. Видео

На кадрах видно, что Су-35 летит на безопасном расстоянии от американского самолета.

«Этот перехват был признан небезопасным и непрофессиональным из-за того, что российские пилоты слишком близко подлетели к P-8A одновременно с каждой стороны. Истребители ограничили способность P-8A безопасно маневрировать», — говорится в сообщении пресс-службы флота в описании к видео.

В ведомстве отметили, что перехват длился 64 минуты. Там добавили, что Шестой флот ВМС США со штаб-квартирой в итальянском Неаполе проводит военно-морские операции в сотрудничестве с союзными и межведомственными партнерами. Основная цель флота — «защита национальных интересов Соединенных Штатов и обеспечение безопасности и стабильности в Европе и Африке».

В прошлый раз Штаты говорили о «небезопасном» сближении российского Су-35 и американского патрульного P-8A Poseidon в конце апреля.