Мир 24 января 2024, 16:37 Обвинение запросило для футболиста «Спартака» 9 лет тюрьмы за контрабанду кокаина Прокурор запросил 9 лет тюрьмы для футболиста «Спартака» Промеса за ввоз кокаина Edgar Breshchanov/Global Look Press

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Нидерландская прокуратура на заседании суда запросила девять лет тюремного заключения для нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса за ввоз более чем 1,3 тысячи килограммов кокаина в страну. Об этом сообщило издание AD.nl.

Прокурор считает, что Промес и второй обвиняемый — его дядя Мэрилио В. — принадлежат к «большой сети преступников», причастной к контрабанде наркотиков, причем процессом якобы руководил именно Промес. Он же, по версии обвинения, финансировал операцию.

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Мэрилио В. попросили приговорить к восьми годам тюремного заключения. Ему также вменяют отмывание денег. Сам мужчина заявил, что играл в деле лишь незначительную роль.

Квинси Промеса на заседании не было — он уехал со своей командой на сбор в ОАЭ. Ранее он отрицал свою вину в контрабанде наркотиков.

В 2023 году Промеса приговорили в Амстердаме к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата, однако спортсмен решил обжаловать решение суда.