24 января 2024, 16:37
Обвинение запросило для футболиста «Спартака» 9 лет тюрьмы за контрабанду кокаина
Прокурор запросил 9 лет тюрьмы для футболиста «Спартака» Промеса за ввоз кокаина
Нидерландская прокуратура на заседании суда запросила девять лет тюремного заключения для нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса за ввоз более чем 1,3 тысячи килограммов кокаина в страну. Об этом сообщило издание AD.nl.
Прокурор считает, что Промес и второй обвиняемый — его дядя Мэрилио В. — принадлежат к «большой сети преступников», причастной к контрабанде наркотиков, причем процессом якобы руководил именно Промес. Он же, по версии обвинения, финансировал операцию.
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Мэрилио В. попросили приговорить к восьми годам тюремного заключения. Ему также вменяют отмывание денег. Сам мужчина заявил, что играл в деле лишь незначительную роль.
Квинси Промеса на заседании не было — он уехал со своей командой на сбор в ОАЭ. Ранее он отрицал свою вину в контрабанде наркотиков.
В 2023 году Промеса приговорили в Амстердаме к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата, однако спортсмен решил обжаловать решение суда.
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