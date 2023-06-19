19 июня 2023, 15:30
Футболист московского «Спартака» Квинси Промес собрался обжаловать приговор суда
Футболист московского «Спартака» Квинси Промес собирается обжаловать приговор судей Амстердама, которые признали его виновным в нападении с ножом на родственника. Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на главу медиаслужбы клуба.
Представитель «Спартака» добавил, что пока рано делать какие-то выводы.
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«Решение еще не вступило в силу. У футболиста есть время на обжалование. Насколько мы понимаем, Промес намерен воспользоваться этим правом», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что суд Амстердама вынес приговор Квинси Промесу и назначил ему наказание в виде 18 месяцев заключения за нападение на двоюродного брата в 2020 году.
Футбол
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