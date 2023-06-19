Спорт 19 июня 2023, 15:30 Футболист московского «Спартака» Квинси Промес собрался обжаловать приговор суда

Читать 360tv в

Футболист московского «Спартака» Квинси Промес собирается обжаловать приговор судей Амстердама, которые признали его виновным в нападении с ножом на родственника. Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на главу медиаслужбы клуба.

Представитель «Спартака» добавил, что пока рано делать какие-то выводы.

Реклама

«Решение еще не вступило в силу. У футболиста есть время на обжалование. Насколько мы понимаем, Промес намерен воспользоваться этим правом», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что суд Амстердама вынес приговор Квинси Промесу и назначил ему наказание в виде 18 месяцев заключения за нападение на двоюродного брата в 2020 году.