Спорт 19 июня 2023, 10:58 Суд в Нидерландах вынес приговор игроку «Спартака» Квинси Промесу AD: суд Амстердама приговорил игрока «Спартака» Квинси Промеса к 1,5 года тюрьмы РИА «Новости»

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Суд Амстердама приговорил к 18 месяцам тюрьмы футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса, напавшего на двоюродного брата. Об этом сообщила нидерландская газета Algemeen Dagblad.

Преступление произошло на семейной вечеринке в июле 2020 года. Нападающий «Спартака» несколько раз ранил родственника ножом.

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Поначалу нидерландского форварда собирались судить за покушение на убийство, но затем дело переквалифицировали на нападение при отягчающих обстоятельствах. Прокуратура требовала отправить Промеса в тюрьму на два года.

Суд обратил внимание, что футболист не пришел ни на одно из заседаний, в том числе на то, на котором вынесли приговор. Телефонные беседы, в которых игрок «Спартака» говорил о нанесении ножевых ранений, судьи сочли доказательствами вины.

Ранее правоохранительные органы Нидерландов заподозрили Промеса в другом преступлении. Следствие установило, что нападающий может быть причастен к контрабанде кокаина.