Мир 27 мая 2023, 17:56 Обучение боевиков ВСУ на танках Abrams началось в Германии NYT: обучение украинских военнослужащих на танках Abrams началось в Германии U.S. Department of Defense

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Около 400 украинских военных начали обучение работе на американских танках Abrams в Германии. Об этом написала газета The New York Times.

Порядка 200 человек начали проходить общевойсковой инструктаж в Хоэнфельсе и Графенворе на уровне взвода и роты.

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В ходе обучения военные получат первостепенные медицинские навыки и научатся метко стрелять.

Других 200 бойцов ВСУ обучают обслуживанию танков и заправке.

Минобороны США в марте сообщило, что к осени отправит на Украину 31 танк Abrams. Пентагон признавал объективные трудности с поддержкой техники, ремонтом, обеспечением топливом и доставкой.

Ранее чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил, что танк Abrams является детской педальной машинкой. По его словам, отечественный образец Т-72Б3 превосходит иностранного конкурента по всем техническим параметрам.