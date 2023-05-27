27 мая 2023, 17:56
Обучение боевиков ВСУ на танках Abrams началось в Германии
NYT: обучение украинских военнослужащих на танках Abrams началось в Германии
Около 400 украинских военных начали обучение работе на американских танках Abrams в Германии. Об этом написала газета The New York Times.
Порядка 200 человек начали проходить общевойсковой инструктаж в Хоэнфельсе и Графенворе на уровне взвода и роты.
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В ходе обучения военные получат первостепенные медицинские навыки и научатся метко стрелять.
Других 200 бойцов ВСУ обучают обслуживанию танков и заправке.
Минобороны США в марте сообщило, что к осени отправит на Украину 31 танк Abrams. Пентагон признавал объективные трудности с поддержкой техники, ремонтом, обеспечением топливом и доставкой.
Ранее чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил, что танк Abrams является детской педальной машинкой. По его словам, отечественный образец Т-72Б3 превосходит иностранного конкурента по всем техническим параметрам.
Германия
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