Мир 16 мая 2023, 02:19 Кадыров назвал американский танк Abrams «детской педальной машинкой» и похвалил Т-72 РИА «Новости»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокатился на усовершенствованном танке Т-72Б3 и сравнил его с американским Abrams. В своем Telegram-канале политик назвал западную технику «детской педальной машинкой».

«„Абрамсы“? Хех! Детская педальная машинка ваш „Абрамс“. Вот настоящая мощь! Модернизированный Т-72! Усовершенствованный, улучшенный! С комфортом и удобством „Майбаха“», — сообщил Кадыров.

Глава Чечни отметил, что российский танк даже оборудован камерой заднего хода, чтобы «ненароком» не задавить кого-либо. Или наоборот задавить при необходимости. Политик сравнил атаку на Т-72 по комфорту с «рыбалкой на яхте». По его мнению, российская разработка намного превосходит зарубежную технику по мощи, защите и удобству управления.

Но самое главное, подчеркнул Кадыров, это грозный и узнаваемый облик танка.

«На таком танке будем въезжать в Киев и проводить денацификацию, попутно раскалывая „Абрамсы“ как орешки! Ждите!» — пообещал глава Чечни.

Ранее сообщалось, что Т-72 ликвидировал позицию ВСУ в лесу под Кременной. Танк поджидали украинские и иностранные наемники и успели выстрелить в него снарядом РПГ. Экипаж Т-72 не дал бойцам ВСУ опомниться и мгновенно поразил их позицию.