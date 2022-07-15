Всенародное обсуждение поправок к Конституции Узбекистана продлили до 1 августа. Об этом сообщили в Telegram-канале нижней палаты парламента.

«На заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан принято решение о продлении срока всенародного обсуждения проекта Конституционного закона „О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистана“ до 1 августа 2022 года», — сказано в сообщении.

Уточняется, что ответственные комитеты Законодательной палаты продолжат обобщение и анализ предложений, поступивших от соотечественников, а также доработку законопроекта.

Предлагаемые поправки к Конституции в начале июля спровоцировали массовые протесты в Каракалпакстане — суверенной республике, входящей в состав Узбекистана и занимающей 40% его территории. Каракалпаки возмутились, что поправки могут лишить их автономии. Из-за беспорядков в республике до 2 августа действует режим ЧП, ввели комендантский час.

В парламенте уже проголосовали за сохранение суверенитета Каракалпакии в проекте поправок.