Общество 14 января 2024, 16:27 Заявления о «болезни Х» связали с интересами фармкомпаний Роспотребнадзор: у заявлений о «болезни Х» могут быть экономические мотивы РИА «Новости»

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Заявления о «болезни X» могут иметь экономические, а не научные мотивы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, который состоится 15–19 января, поговорят о «болезни X». Она якобы в десятки раз может превзойти пандемию коронавируса по числу смертей.

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В Роспотребнадзоре отметили, что после пандемии COVID-19 руководство ВОЗ продвигает идею о необходимости изменить глобальную архитектуру здравоохранения, заявляя о неготовности мира к новым угрозам. Всемирная организация также просит увеличить ее финансирование.

Включение «болезни X» в повестку дня Давоса и финансово заинтересованный состав участников, включающий крупные фармацевтические компании, показывает, что диалог сессии будет вращаться вокруг увеличения инвестиций. пресс-служба Роспотребнадзора

Фармацевтические компании, у которых якобы дальновидный подход к вопросу о готовности к пандемии, могут извлечь максимальную выгоду. По этой причине тему новой болезни поднимут на Всемирном экономическом форуме, подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что у России есть потенциал для борьбы с любыми биологическими угрозами, включая «болезнь X», и своевременного реагирования на них.