Общие дороги, а не коридор. Премьер-министр Армении — о проезде для граждан Азербайджана | 360°

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Общие дороги, а не коридор. Премьер-министр Армении — о проезде для граждан Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опроверг создание коридоров через территорию страны

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Армения не станет создавать коридор через свою территорию, а вместо этого откроет дороги для проезда всех соседей, в том числе — граждан Азербайджана. Такое заявление сделал премьер-министр Никол Пашинян, сообщил ТАСС.

«Армения не собиралась и не собирается предоставлять кому-либо коридор через нашу территорию, однако готова открыть коммуникации, дороги для всех соседей, в том числе — для Азербайджана», — сказал он.

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Никол Пашинян выступил с экстренным заявлением в Национальном собрании республики и обвинил Азербайджан в обстрелах, во время которых погибли 49 человек. Он связал действия военных с нежеланием вести переговоры по Нагорному Карабаху.

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Минобороны Армении сообщило об эскалации конфликта с Азербайджаном. В ночь на 13 сентября из артиллерийских средств и крупнокалиберного стрелкового вооружения обстреляли позиции вблизи Гориса, Сотка и Джермука. Никол Пашинян созвал заседание совбеза, по итогам которого кабмин решил обратиться за помощью к России, в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совбез ООН.

Армения

Конфликт Азербайджана и Армении

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