Армения попросит у России помощь из-за ситуации на границе с Азербайджаном | 360°

Мир 13 сентября 2022, 03:46 Поделиться Telegram

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Viber Армения попросит у России помощь из-за ситуации на границе с Азербайджаном Армения обратится к России, ОДКБ и ООН из-за ситуации на границе с Азербайджаном Pxhere.com

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Армения обратится к России за помощью из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу армянского кабмина.

Такое решение было принято по итогам заседания совбеза, которое провел премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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«В связи с агрессией против суверенной территории Республики Армения принято решение официально обратиться к Российской Федерации в целях реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи», — привело агентство фрагмент сообщения армянского кабмина.

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В нем также указано, что обращения со стороны Армении поступят также в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и в Совбез ООН.

В ночь на 13 сентября минобороны Армении заявило о том, что вооруженные силы Азербайджана начали обстрелы территории страны. О столкновениях на армяно-азербайджанской границе также сообщило военное ведомство Азербайджана. В связи с этой ситуацией Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в кабмине Армении.

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