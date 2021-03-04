Обнародованы сделанные китайским зондом «Тяньвэнь-1» снимки Марса

Китайский зонд «Тяньвэнь-1» прислал новые снимки Марса. Среди фотографий черно-белые и цветные изображения.

Китайское национальное космическое агентство CNSA опубликовало три изображения Марса в высоком разрешении, сделанные с помощью первого в стране исследовательского зонда Tianwen-1 в своем Twitter аккаунте.

Черно-белые фотографии сделаны с высоты 330—350 километров. На них изображены кратеры, горные хребты и дюны. Диаметр самого большого кратера, по сообщениям Китайского национального космического агентства CNSA, составляет около 620 метров.

Ранее китайский зонд «Тяньвэнь-1» прислал на Землю видео с кадрами, снятыми на орбите Марса. Ролик показало Центральное телевидение КНР. Космический аппарат снял поверхность Красной планеты, перемещаясь от одной ее части, освещенной Солнцем, к другой, темной стороне.

Китайский зонд был запущен 23 июля 2020 года с помощью ракеты «Чанчжэн-5». Аппарат успешно вышел на орбиту Марса 10 февраля. Зонд «Тяньвэнь-1» оснащен 13 измерительными приборами. Он займется изучением поверхности планеты, ионосферы, исследованием климата, грунта, созданием топографической карты.