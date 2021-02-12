Орбита Марса попала в объектив китайского зонда. Видео

Китайский зонд «Тяньвэнь-1» прислал на Землю видео с кадрами, снятыми на орбите Марса. Ролик показало Центральное телевидение КНР.

Космический аппарат снял поверхность Красной планеты, перемещаясь от одной ее части, освещенной Солнцем, к другой, темной стороне.

Китайский зонд был запущен 23 июля 2020 года с помощью ракеты «Чанчжэн-5». Аппарат успешно вышел на орбиту Марса 10 февраля. Зонд «Тяньвэнь-1» оснащен 13 измерительными приборами. Он займется изучением поверхности планеты, ионосферы, исследованием климата, грунта, созданием топографической карты. Ранее «Тяньвэнь-1» прислал на Землю фотоснимок Красной планеты. Зонд совершит посадку в южной части равнины Утопия в мае или июне. В этой части Марса на поверхность могли выходить грунтовые воды.

В России ученые Института космических исследований РАН ранее разработали прибор, который будет использоваться для поиска ископаемых на Луне и Марсе, сообщало RT.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее объявил о планах своей страны по запуску космонавтов, строительству ракет и космодрома. Об этом писала «Газета.ру».