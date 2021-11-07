Объявивший голодовку Саакашвили отказался принимать лекарства после видео Минюста

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от лекарств после того, как Минюст опубликовал видео, на котором видно, как он ест. Ранее Саакашвили объявил голодовку в тюрьме. Об этом сообщил журналистам личный врач бывшего грузинского лидера Николоз Кипшидзе.

Его слова процитировал ТАСС.

«Михаил Саакашвили отказался от лекарств, прохождения тестов и переливаний. Он больше не хочет, чтобы ему что-то проводили в этом учреждении», — отметил он.

Адвокат положительно ответил на вопрос о том, связано ли такое решение бывшего президента с публикацией видео Минюста. 6 ноября специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии опубликовала кадры из медпункта тюрьмы. На них видно, как объявивший голодовку Саакашвили принимает пищу. Он находится в окружении врачей и выглядит похудевшим, но не изможденным.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе за день до этого заявлял, что бывший президент, несмотря на голодовку, ест каши и пьет соки. При этом сам Саакашвили после публикации видео подчеркнул, что на самом деле не ел ничего в тюрьме — а принимал микроэлементы и минеральные добавки, которые ему назначили из-за голодовки.