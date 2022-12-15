Мир 15 декабря 2022, 09:57 Обезопасить горный коридор между Арменией и Нагорным Карабахом призвали в ООН Генсек ООН Гутерриш призвал стороны Карабахского конфликта открыть Лачинский коридор РИА «Новости»

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Снизить градус напряженности между сторонами Карабахского конфликта призвал генсек ООН Антониу Гетерриш. Его официальный представитель Стефан Дюжаррик передал призыв обеспечить проезд по Лачинскому коридору, рассказало РИА «Новости».

Он прокомментировал эскалацию конфликта между Арменией и Нагорным Карабахом. По словам Стефана Дюжаррика, Антониу Гутерриш следит за ситуацией и беспокоится о нарастании напряженности. Генсек ООН призвал обеспечить доступность и безопасность проезда по Лачинскому коридору в соответствии с прежними договоренностями.

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«Генеральный секретарь вновь заявляет о своей поддержке продолжающихся посреднических усилий в регионе», — объявил он.

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Лачинский коридор длиной шесть километров находится в горах и соединяет Армению с Нагорным Карабахом. Ранее МИД Армении обратился к ООН и пожаловался на азербайджанских экоактивистов, которые перекрыли проезд. Минобороны России объявило 13 декабря, что миротворцы начали переговоры с Азербайджаном.