Мир 13 декабря 2022, 20:05 Российские миротворцы начали переговоры для возобновления движения по Лачинскому коридору Минобороны: миротворцы договариваются о возобновлении движения по Лачинскому коридору РИА «Новости»

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Российский миротворческий контингент ведет переговоры с азербайджанской стороной о возобновления движения гражданских автомобилей по Лачинскому коридору. Об этом 13 декабря сообщил ТАСС со ссылкой на данные Минобороны России.

«Ведутся переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по дорожному направлению Степанакерт-Горис», — рассказали в военном ведомстве.

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Министерство иностранных дел Армении 13 декабря призвало международное сообщество обратить внимание на то, что перекрытие Лачинского коридора может спровоцировать глобальную гуманитарную катастрофу. МИД страны адресовал свое обращение, в том числе, Совету Безопасности ООН.

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Лачинский коридор соединяет Армению с Нагорным Карабахом. Экоактивисты Азербайджана перекрыли его 12 декабря с требованием прекратить эксплуатировать карабахские природные ресурсы. По данным МИД Армении, подготовка к закрытию коридора велась еще несколько месяцев назад. Провокацию организовали, чтобы «отрезать Нагорный Карабах от Армении и от внешнего мира», подчеркнули в министерстве.