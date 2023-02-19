Эксклюзив 19 февраля 2023, 14:17 Обещания Борреля за неделю обеспечить ВСУ снарядами сочли пустой риторикой Аналитик Станкевич назвал превышением полномочий желание Борреля военизировать ЕС РИА «Новости»

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Заявления главы дипломатического корпуса Евросоюза Жозепа Борреля об оборонно-промышленном комплексе входящих в организацию стран и обещании обеспечить украинские войска боеприпасами не более чем пустая риторика, за которой ничего не стоит. Об этом в беседе с «360» рассказал независимый аналитик Сергей Станкевич.

Он пояснил, что для модернизации предприятий ОПК требуется достаточно долгое время, а явно не неделя, о которой заявил глава дипломатического корпуса Евросоюза.

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«Это пустая риторика, за которой стоит какое-то сиюминутное настроение господина Борреля. Потому что снаряды производятся на заводах — это история достаточно долгая, и ничего он за неделю в этом смысле не сделает абсолютно», — заявил Станкевич.

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Комментируя слова Борреля, что Евросоюз стал армией Украины, так как угроза со стороны России нависла над всей системой безопасности союза, аналитик подчеркнул, что на эти заявления также не стоит обращать внимания.

Станкевич пояснил, что основатели Евросоюза как раз уходили от темы военизированности будущего объединения. Об этом прописано во всех документах, по которым произошло объединение стран. Тем более никаких прав для оглашения подобных призывов руководителю внешнеполитического ведомства Евросоюза никто не давал.

«Это явное превышение полномочий. Думаю, что на ближайшем саммите Евросоюза [Боррелю] укажут на необходимость контролировать язык», — подытожил Станкевич.

Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности потребовал от входящих в ЕС стран усилить производство вооружений для собственной армии и обороны.

Он подчеркнул, что сегодня ЕС выступает в качестве армии Украины, потому что со стороны России идет угроза для всех стран. Поэтому необходимо усилить поставки боеприпасов для ВСУ и за неделю закрыть вопрос «снарядного голода» украинских войск.