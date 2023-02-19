Важное 19 февраля 2023, 11:56 ЕС пообещал за неделю решить проблему «снарядного голода» ВСУ Глава евродипломатии Боррель: ЕС в течение недели решит вопрос с боеприпасами для ВСУ U.S. Department of Defense

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Европейский союз в течение недели решит проблему с недостачей боеприпасов у украинских военных. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщил ТАСС.

«Украинские военные получают достаточное количество вооружений, однако у них мало боеприпасов. В течение недели Евросоюз должен решить эту проблему», — сказал он.

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Боррель отметил, что главы МИД стран содружества также проведут внеочередную встречу, на которой обсудят вопрос увеличения поставок боеприпасов и оружия Украине.

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Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на полях Мюнхенской конференции сообщил, что военным никогда не будет достаточно боеприпасов, пока продолжаются боевые действия.

Издание Politico сообщало, что из-за истощения западных поставок украинские боевики начали испытывать «снарядный голод» на ряде направлений. В связи с этим США попросили ВСУ не использовать артиллерийские обстрелы, а чаще полагаться на тактические маневры подразделений.