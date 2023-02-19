Мир 19 февраля 2023, 12:16 Европу призвали к технологическому блицкригу в оборонной промышленности Боррель заявил о необходимости блицкрига оборонной промышленности ЕС U.S. Department of Defense

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Оборонной промышленности Евросоюза необходимо совершить технологический блицкриг для увеличения выпуска вооружений и боеприпасов для своих армий. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением на Мюнхенской конференции по безопасности выступил глава дипломатического корпуса ЕС Жозеп Боррель.

Он пояснил, что европейские государства забыли о том, что такое классические войны и значительно сократили выпуск вооружений. Поэтому сейчас требуется новый технологический блицкриг.

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«Нам надо восстановить наш потенциал, учитывая, что в будущем войны будут другими и потребуют других сил и средств. Наша промышленность должна соответствовать этим требованиям, как и процедуры Евросоюза», — заявил Боррель.

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Глава Евродипломатии пояснил, что у ЕС ушло 10 месяцев на то, чтобы договориться о выпуске снарядов калибром 155 миллиметров. Такое поведение не соответствует веяниям времени и ситуации, в которой оказался мир.

С призывом к странам Евросоюза увеличить расходы на оборону и производство вооружений обратился президент Франции Эммануэль Макрон. Он пояснил, что сегодня сложилась такая ситуация когда оборонная промышленность ряда европейских стран оказалась в зависимости от предприятий, находящихся за пределами ЕС. Французский лидер подчеркнул, что для сохранения мира у стран должны быть средства, которыми они могут его обеспечить.