Мир 21 февраля 2023, 02:32 Объем военной помощи Украине превысил $30 млрд — Пентагон Пентагон: объем военной помощи Киеву при Байдене превысил $30 миллиардов Unsplash

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Совокупный объем военной помощи США Украине с начала работы президента Джо Байдена составил 30,4 миллиарда долларов. Об этом сообщило РИА «Новости» ссылкой на документ Пентагона.

В Минобороны США добавили, что с начала спецоперации ВС России объем помощи Киеву составил 29,8 миллиарда долларов. Ранее стало известно о новом пакете поддержки со стороны США на сумму 460 миллионов долларов. Анонс помощи совпал с визитом Байдена в Киев.

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Поездка президента США в Киев состоялась после Мюнхенской конференции по безопасности, на которой центральное место отвели обсуждению конфликта. Лидеры западных стран призвали продолжать поддержку Украину, поставляя вооружение и боеприпасы.

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Визит Байдена в Киев означал, что он разделяет эту риторику. Президент США должен убедить мировое сообщество — все идет по плану, считает политолог Андрей Кошкин.

Вечером в понедельник, 20 февраля, американский лидер прибыл в Польшу. Ожидается, что он встретится с президентом Анджеем Дудой. После переговоров с польским коллегой Байден отправится в отель Marriot.