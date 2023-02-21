Мир 21 февраля 2023, 00:01 Байден прибыл в Польшу после визита на Украину Президент США Джо Байден прибыл в Польшу с официальным визитом РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден вечером 20 февраля прибыл в Польшу, заявил заместитель главы МИД республики Петр Вавжик. В интервью журналистам издания Polska Agencja Prasowa он рассказал, что американский лидер приехал в страну на поезде.

По информации издания, поезд с Джо Байденом прибыл на вокзал города Жешув. Оттуда глава государства проследует в аэропорт, из которого вылетит в Варшаву. Там он запланировал остановку в отеле Marriot, где традиционно располагаются президенты Штатов. Журналисты добавили, что Байден запланировал встречу с президентом Польши Анджеем Дудой.

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Утром 20 февраля американский президент посетил Киев, где встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Главы государств обсудили проведение российской спецоперации, после чего Байден пообещал ВСУ всестороннюю поддержку и анонсировал выделение очередного пакета военной помощи.

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Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал этот визит провокацией. По мнению парламентария, украинское руководство постигнут «нещадные последствия», а Байдена и Зеленского он назвал международными преступниками.