Эксклюзив 20 февраля 2023, 21:59 Визит волка в овечьей шкуре. Байден явился в Киев для поддержки духа западных политиков Политолог Кошкин заявил, что США хотят увидеть в действии прокси-войска Telegram

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Президент США Джо Байден 20 февраля с кратким визитом побывал в Киеве. Политолог Андрей Кошкин пояснил «360», что визит американца был нужен для того, чтобы поддержать западных политиков, а заодно и лично осмотреть полигон сетецентрической войны, которую Соединенные Штаты так давно хотят попробовать на практике.

Далее — прямая речь.

Поддержка для политиков Запада

Наверное, надо начинать, с политического шабаша в Мюнхене. Практически все его участники строили из себя ястребов, говорили, что мир изменился и дальнейшее мироустройство зависит от того, как они победят Россию.

Они пели по нотам Вашингтона: «Давайте оставим однополюсный мир!».

А раз уж с цепи сорвали всех лающих политиканов Европы, то их нужно поддерживать. Именно для этого и устроена поездка президента США Джо Байдена в Киев. После американский лидер едет в Варшаву: там он собирается выступить и даже якобы обратиться к россиянам.

Президент США, словно волк в овечьей шкуре, хочет что-то рассказать гражданам России! Наверное, будет уговаривать сменить власть и обещать, что вот тогда мы все вместе хорошо заживем.

Полигон сетецентрической войны

Байден в Киеве заявил, что выделяет 500 миллионов долларов военной помощи, которые пойдут на HIMARS артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы, радары для наблюдения за воздушным пространством и другое вооружение.

Однако есть условие: президент Украины Владимир Зеленский должен убедить американцев в том, что все эти вложения реализуются в успехах линии боевого соприкосновения.

Думаю, что они сформируют два-три корпуса, оснащенных по последнему слову техники НАТО для ведения сетецентрической войны. Запад хочет попробовать и посмотреть, как будет выглядеть, когда будут воевать прокси-войска.

Так что сейчас идет мощнейшая подготовка. Для этого, конечно, и в информационном пространстве, и в политической плоскости нужен некий вал. Он должен убедить мировое сообщество, что все делается правильно и победа будет за ними.

Президенты США и Украины прогуливаются по Киеву, 2023 год / Telegram

Украина — государство-террорист

Байден заявил, что целью его поездки было подтвердить приверженность США принципам демократии, а также желание поддержать Украину. Однако едва ли какие-то в нынешнем украинском режиме остались хотя бы остатки демократической системы.

На сегодняшний день Украина — это террористическое государство. Именно так оно ведет себя по отношению и к своему украинскому обществу, и к населению других стран. Оно расстреливает всех, кто не согласен с его идеологией.

Это просто прикрытие — «Мы защищаем демократию», технология, которые используют Соединенные Штаты. А Украина просто-напросто продолжает свою неонацистскую фашистскую деятельность под знаменами своих национальных героев вроде Бендеры и Шухевича.