Мир 19 января 2024, 10:10 Объекты критической инфраструктуры повредили взрывами в Херсоне Глава ОДА Прокудин: в Херсоне пострадали объекты критической инфраструктуры

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В контролируемом Украиной городе Херсоне прогремели взрывы. Повреждения получили объекты критической инфраструктуры, сообщил в своем Telegram-канале председатель Херсонской областной администрации Александр Прокудин.

«По Херсону выпустили 11 снарядов. <…> [Попали] в объекты критической инфраструктуры», — объявил он.

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Александр Прокудин заявил, что за сутки по Херсонской области выпустили 413 снарядов из минометов, артиллерийских орудий, танков, реактивных систем залпового огня и беспилотников. Зафиксировали 67 атак.

Информация о взрывах в Херсоне появилась ночью в украинских пабликах. Издание «Зеркало недели» сообщало об ударах реактивными снарядами.

Мощные взрывы 18 января прогремели в Харьковской, Хмельницкой и Николаевской областях Украины. Громкие звуки слышали в Снигиревке и Чугуеве. RT сообщал, что в регионах объявляли воздушную тревогу.