Мир 20 февраля 2024, 03:22 Под Одессой взорвался автомобиль с одним из главарей «Правого сектора» Нацполиция: под Одессой из-за взрыва машины пострадал член «Правого сектора» РИА «Новости»

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В Одесской области взорвалась машина, ранения получили находившиеся в ней мужчина и женщина. О взрыве сообщили в Главном управлении Национальной полиции по региону.

«Взрыв произошел в селе Гвардейское. В результате <…> пострадали женщина с мужчиной. Они доставлены в больницу с многочисленными травмами», — говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

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Официальные власти не сообщили имена пострадавших, но местные СМИ написали, что в машине «Украинской добровольческой армии» находились один из главарей украинской националистической организации «Правый сектор»* Альберт Кручинин и его супруга Наталья. Командование УДО считает главной версией подрыва «деятельность вражеских ДРГ».

Украинские СМИ со ссылкой на ГУР Украины подтвердили смерть в Испании летчика Максима Кузьминова, угнавшего российский военный вертолет. Он пригласил бывшую девушку к себе, после чего его нашли застреленным.

* организация признана экстремистской и запрещена в РФ