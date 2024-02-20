20 февраля 2024, 03:22
Под Одессой взорвался автомобиль с одним из главарей «Правого сектора»
Нацполиция: под Одессой из-за взрыва машины пострадал член «Правого сектора»
В Одесской области взорвалась машина, ранения получили находившиеся в ней мужчина и женщина. О взрыве сообщили в Главном управлении Национальной полиции по региону.
«Взрыв произошел в селе Гвардейское. В результате <…> пострадали женщина с мужчиной. Они доставлены в больницу с многочисленными травмами», — говорится в сообщении правоохранительного ведомства.
Реклама
Официальные власти не сообщили имена пострадавших, но местные СМИ написали, что в машине «Украинской добровольческой армии» находились один из главарей украинской националистической организации «Правый сектор»* Альберт Кручинин и его супруга Наталья. Командование УДО считает главной версией подрыва «деятельность вражеских ДРГ».
Украинские СМИ со ссылкой на ГУР Украины подтвердили смерть в Испании летчика Максима Кузьминова, угнавшего российский военный вертолет. Он пригласил бывшую девушку к себе, после чего его нашли застреленным.
* организация признана экстремистской и запрещена в РФ
Одесса
Взрывы
Машины
Украина
Реклама
Реклама