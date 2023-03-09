09 марта 2023, 08:07
Объект энергоструктуры повредили в Одесской области
Глава администрации Марченко: в Одесской области оказался поврежден объект энергоструктуры
Объект энергетической инфраструктуры оказался поврежден в Одесской области, из-за этого там действуют ограничения электроснабжения. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава областной администрации Максим Марченко.
«В результате массированного ракетного удара зафиксировано попадание ракет в объект энергетической инфраструктуры области, а также повреждены жилые дома», — написал он.
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По его словам, никто не пострадал. Марченко посоветовал местным жителям для безопасности пройти в укрытия.
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Ранее 9 марта появилась информация о взрывах в Киевской, Полтавской, Сумской и других областях Украины. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрыве в Голосеевском районе города. По данным СМИ, в некоторых районах столицы пропал свет. Украинское издание «Клименко Тайм» написало о введении превентивных отключений электроэнергии в Днепропетровской области.
Украина
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