Мир 09 марта 2023, 08:07 Объект энергоструктуры повредили в Одесской области Глава администрации Марченко: в Одесской области оказался поврежден объект энергоструктуры rawpixel

Читать 360tv в

Объект энергетической инфраструктуры оказался поврежден в Одесской области, из-за этого там действуют ограничения электроснабжения. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава областной администрации Максим Марченко.

«В результате массированного ракетного удара зафиксировано попадание ракет в объект энергетической инфраструктуры области, а также повреждены жилые дома», — написал он.

Реклама

По его словам, никто не пострадал. Марченко посоветовал местным жителям для безопасности пройти в укрытия.

Реклама

Ранее 9 марта появилась информация о взрывах в Киевской, Полтавской, Сумской и других областях Украины. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрыве в Голосеевском районе города. По данным СМИ, в некоторых районах столицы пропал свет. Украинское издание «Клименко Тайм» написало о введении превентивных отключений электроэнергии в Днепропетровской области.