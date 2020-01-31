О праве на военные репарации вновь заявили в Польше

У Польши нет причин замалчивать военные преступления, совершенные Советским Союзом в отношении граждан страны. Поэтому Варшава имеет «безоговорочное право» на выплату репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, и десятилетия подчинения после нее.

Об этом в эфире польского радио заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский. Он подчеркнул, что Варшава будет настаивать на своем праве, пока не добьется справедливости.

Конечно, в нынешней политической ситуации попытки достичь соглашения с Россией сталкиваются с целым рядом препятствий, но эта тема будет постоянно подниматься. У нее нет срока давности Павел Яблонский заместитель главы МИД Польши.

На денежной компенсации как от Германии, так и от России ранее настаивал лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Он также говорил об отсутствии срока давности, но признавался, что вряд ли доживет до торжества справедливости.

Российское посольство в Берлине в ответ на его заявление напомнила о жизнях советских солдат, дорого заплативших за освобождение Польши. В боях погибли более 600 тысяч русских.