О праве на военные репарации вновь заявили в Польше
Об этом в эфире польского радио заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский. Он подчеркнул, что Варшава будет настаивать на своем праве, пока не добьется справедливости.
Конечно, в нынешней политической ситуации попытки достичь соглашения с Россией сталкиваются с целым рядом препятствий, но эта тема будет постоянно подниматься. У нее нет срока давностиПавел Яблонскийзаместитель главы МИД Польши.
На денежной компенсации как от Германии, так и от России ранее настаивал лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Он также говорил об отсутствии срока давности, но признавался, что вряд ли доживет до торжества справедливости.
Российское посольство в Берлине в ответ на его заявление напомнила о жизнях советских солдат, дорого заплативших за освобождение Польши. В боях погибли более 600 тысяч русских.