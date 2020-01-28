Посольство РФ в Германии ответило на претензии Качиньского

Российская дипмиссия в Берлине в ответ на заявление польского политика Ярослава Качиньского о компенсации, которую Москва должна заплатить Варшаве за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, напомнила о жизнях советских солдат, дорого заплативших за освобождение Польши.

Комментарий посольства был опубликован в Facebook.

«В этой связи хотелось бы напомнить, что за освобождение Польши от нацизма наша страна заплатила жизнями 600 тысяч бойцов Красной армии. Именно благодаря им Польша сегодня существует как государство», — говорится в тексте.

В посольстве отметили, что весь мир знает о подвиге красноармейцев и вспоминает о нем в день 750-летия освобождения узников Освенцима. Однако, судя по всему, у польского руководства своя история.

Российский политолог и эксперт по Ближнему Востоку Евгений Сатановский в ответ на заявление Качиньского охарактеризовал его как «сволочь и Иуду», и предложил компенсировать его страдания тридцатью серебрениками, который тот честно заслужил.