Качиньский рассказал, что Польша претендует на компенсацию со стороны Германии и Россий. По его словам, правительство страны уже готовит «счет», который позже выставит Германии. Точную сумму политик не назвал, потому что «расчеты все еще продолжаются».

Кроме того, правительство страны считает, что Россия также обязана выплатить компенсацию.

«Россия тоже должна заплатить. Не думаю, что наше поколение успеет увидеть, как Москва выполнит свои обязанности. Но точно могу сказать, что у наших претензий нет срока годности!» — резюмировал Качиньский.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Красная армия не освобождала Варшаву. Политик также писал, что узники Освенцима могли оказаться на свободе раньше, но СССР не стал этого делать. Эти высказывания вызвали всеобщее негодование.