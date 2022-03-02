«Нужно заткнуть рот врагу». Баранец объяснил выведение из строя телевышки в Киеве

Российские военные вывели из строя аппаратную вещания телевышки в Киеве, потому что этот объект использовался ВСУ в качестве оружия в информационном поле, заявил полковник в отставке, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков ранее сообщил, что российские военные нанесли удар высокоточным оружием по технологическим объектам Службы безопасности Украины и 72-го главного центра психологических операций. Была выведена из строя аппаратная вещания телевышки. Жилые здания при этом разрушены не были.

Баранец отметил, что 72-й центр является органичной структурой сил ВСУ. С ее помощью официальный Киев использует лживую информацию, пытаясь воздействовать на разложение населения.

«Это органичная часть ВСУ, и не закрыть ей рот было нельзя, потому что мы имеем дело с идеологическим оружием, с таким прицелом [был нанесен удар] на эту вышку. <…> Надо заставить замолчать не только пушки врага, но надо и заткнуть ему рот», — подчеркнул Баранец в эфире «360».

Специальная военная операция РФ была начата 24 февраля. Об этом объявил президент России Владимир Путин. Он сообщил, что о помощи России попросило руководство ДНР и ЛНР. Целью действий российских войск президент назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также остановку издевательств и геноцида населения Донбасса.