Седьмой день спецоперации России на Украине. Хроника

Спецоперация России в Донбассе продолжается уже седьмой день. «360» ведет текстовую трансляцию с основными событиями.

02:48 В Пентагоне заявили, что введение бесполетной зоны над Украиной могло бы спровоцировать войну США с Россией. Ведомство считает, что вероятности применения ядерных вооружений нужно избегать любыми способами.

02:24 Компания SWIFT подтвердила, что 12 марта отключит от международной платежной системы 12 попавших под санкции российских банков.

02:08 В Черногории люди вышли на улицы, чтобы поддержать Россию.

01:25 Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг России с «BBB» до «B».

01:20 Reuters: Всемирный банк остановил все свои программы в России и Белоруссии на фоне ситуации вокруг Украины.

01:15 Секретариат ОБСЕ в Вене сообщил о гибели сотрудницы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Марины Фениной.

01:10 Сенаторы-республиканцы внесли в Конгресс США законопроект о санкциях против всех государственных компаний России.

00:50 Mercedes-Benz приостановит производство и поставки автомобилей в России.

00:37 Новое видео от главы Чечни Рамзана Кадырова. Российские военнослужащие отвели беженцев в безопасное место.

00:22 В Харькове уничтожили штаб территориальной обороны.

00:02 Член делегации Украины Арахамия: второй раунд переговоров с Россией пройдет не в Беловежской пуще.

23:43 В ООН выразили обеспокоенность последствиями конфликта на Украине для региона. Генсек ООН Антониу Гутерриш заметил, что происходящее может оказать влияние на глобальную безопасность и мир, который пытается восстановиться от пандемии COVID-19.

23:23 В Пентагоне заявили, что выиграть ядерную войну невозможно и начинать ее не стоит.

22:48 США готовы к дипломатической работе, если Россия пойдет на деэскалацию в ситуации с Украиной — Блинкен.

22:42 Компания Valve официально закрыла для российских пользователей все основные способы оплаты в Steam. Сейчас они могут воспользоваться только PayPal и внутриигровым кошельком.

22:40 Минфин приостановит на 2022 год отдельные положения бюджетных правил по дополнительным нефтегазовым доходам.

22:33 Крупный разработчик программного обеспечения Oracle приостанавливает работу в России.

22:26 МИД РФ опроверг сообщения о высылке посла США из Москвы.

22:19 Эстония не планирует закрывать сухопутную границу с Россией, но может прекратить выдачу туристических виз, заявил министр государственного управления Яак Ааб.

22:17 Эммануэль Макрон заявил, что будет поддерживать диалог с Владимиром Путиным.

22:09 ❗️Украинская делегация направляется на встречу с российской в Беловежскую пущу, сообщили в офисе Зеленского.

22:04 Вооруженные силы РФ рассчитывают на оперативное содействие ООН, ОБСЕ и правозащитных организаций в решении гуманитарных вопросов на Украине, заявило Минобороны.

21:52 Минобороны РФ: никто из жителей Украины на контролируемой российскими Вооруженными силами территории не останется без питания, воды и средств первой необходимости.

21:50 С территории Украины в Россию эвакуировано более 140 тыс человек, в том числе более 39 тыс детей, уточнили в Минобороны. Российские Вооруженные силы также обеспечили безопасную эвакуацию профильных структур ООН из Киева и сотрудников посольства Греции из Мариуполя.

21:49 Минобороны России объявило о создании штаба по гуманитарному реагированию на ситуацию на Украине. Его основная задача — оказание гуманитарной помощи населению ДНР, ЛНР и Украины.

21:45 ЦБ РФ рекомендовал банкам и МФО приостановить до 31 декабря процедуры принудительного выселения должников.

21:40 H&M приостанавливает продажи в России, сообщил «Коммерсант».

21:28 США изучают перспективы исключения России из Совбеза ООН, заявил первый замгоссекретаря Шерман. При этом он уточнил, что сейчас нет решения о том, нужно ли пытаться добиться этого.

21:27 Россия ответит на санкции США против «оборонки» и добывающей отрасли «око за око», заявил Дмитрий Рогозин.

21:14 США ввели новые санкции против России и Белоруссии.

21:03 Путин в телефонной беседе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил о группе оставшихся на Украине индийских студентов. По словам российского лидера, иностранцев украинские силовики используют в качестве живого щита.

20:59 Минобороны России сообщило об уничтожении 1533 объектов военной инфраструктуры Украины.

20:57 Киев сообщил о выезде делегации на переговоры с Россией в Беловежской пуще.

19:50 Минобороны России: 1597 получили ранения.

19:47 Минобороны России впервые озвучило данные потерь во время спецоперации. Вооруженные силы России потеряли 498 человек. Потери ВСУ — более 2870 человек.

19:32 Одной из тем предстоящих переговоров с Украиной станет прекращение огня, заявил Мединский.

19:32 Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что переговоры с делегацией Украины пройдут в Беловежской пуще. Место выбрали совместным решением.

19:26 Мединский сообщил, что украинская делегация прибудет на переговоры утром.

19:14 Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ЛНР и ДНР должны быть признаны в границах Луганской и Донецкой областей.

18:50 Пушилин заявил, что продвижение войск ДНР идет по плану.

18:40 Белорусский политолог Юрий Воскресенский заявил, что второй раунд переговоров России и Украины пройдет в Брестской области.

18:38 Венгрия отказалась от поставок оружия на Украину.

18:17 В ДНР сообщили об уничтожении части боевиков запрещенного в России «Правого сектора»*на Мариупольском направлении.

18:04 Губернатор Рязанской области сообщил, что семье погибшего на Украине офицера окажут помощь и выделят миллион рублей поддержки.

17:51 Забайкалье присоединилось к акции поддержки российских военных — название края будут писать через Z в информационных материалах. Ранее так же решил Кузбасс.

17:50 Украинские провокаторы придумали, как собирать данные о российских военнослужащих. В соцсетях распространяют ссылки на сайты, где якобы можно проверить, есть ли близкий человек в списке пленных и убитых. Вводить данные на таких сайтах ни в коем случае нельзя.

17:44. Российская делегация уже едет на переговоры с Украиной. Второй раунд тоже пройдет в Белоруссии, начало — сегодня вечером.

17:31 Украинский футболист Ярослав Ракицкий расторг контракт с питерским «Зенитом».

17:22 ️Американские авиавласти заявили, что российские самолеты в воздушном пространстве США могут быть перехвачены, экипажи будут задерживать.

17:20 ❗️ Российская делегация выехала к месту встречи на переговоры с украинской, сообщает БелТА.

16:58 Аркадий Волож перестал быть долларовым миллиардером. По оценкам Forbes, состояние гендиректора «Яндекса» сократилось до 580 миллионов долларов.

16:49 YouTube начал блокировать каналы российских СМИ за рубежом. «360», например, нельзя посмотреть в Европе, Великобритании, Нидерландах. Вот так выглядит попытка открыть наш канал в Италии:

16:46 Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников призвал не использовать слово «фейк» в описании информационных атак на Россию. Он уверен, что это полноценная информационная война, распространение подготовленной дезинформации, попытка дестабилизировать ситуацию в стране.

«Это не просто мальчик сидел на диване, придумал новость, чтобы собрать лайки и понравиться девочкам. Это не фейки, а информационная война», — сказал Солонников в эфире «360».

По его словам, распространением такого рода информации занимаются профессионально обученные люди, которые находятся в Киеве, Варшаве и Вильнюсе и получают за это зарплату. Однако география центров дезинформации может быть еще более широкой.

16:26 ⚡️ В Госдуму внесли поправки о наказании до 15 лет тюрьмы за распространение фейков о действиях российских военных.

16:31 Рассказываем про работу 72-го центра психологических операций в Киеве — его аппаратную разрушило Минобороны РФ высокоточным ударом. Фейков о России должно стать меньше.

16:10 Народная милиция ДНР заявила, что украинские националисты готовят провокацию с гибелью мирных жителей в Мариуполе: завозят людей на завод, а рядом ставят военную технику. Таким образом хотят подорвать корпуса завода и обвинить Россию в убийстве мирного населения и гражданской инфраструктуры.

Кроме того, по данным милиции ДНР, в Мариуполе националисты принудительно удерживают более 60 мирных жителей, из которых более половины женщины и дети. Туда насильно свозят всех гражданских, которые пытались покинуть город по гуманитарным коридорам.

16:09 По данным Народной милиции ДНР, боевики «Азова» (организация запрещена в России) минируют в городе Приазовский технический университет и подступы к нему управляемыми взрывными устройствами.

16:00 Кадыров: чеченские бойцы стали костью в горле пропагандистам Украины.

15:29. Юлия Чичерина записала обращение к жителям Украины.

15:26 Сотрудник академии военных наук Владимир Прохватилов считает, что ВСУ сейчас используют «тактику гитлеровского вермахта во время В торой мировой войны». По его словам, тогда вокруг городов создавали сильно укрепленные районы и сражались буквально до конца, чтобы сдержать Красную армию.

«Такую же тактику применяют и украинские военные, но в совершенно жестоком по отношению к местным жителям формате: они делают жителей живым щитом, не дают им выходить из города. Но и потом, известная провокация, когда жителям не давали воду, а потом объявили, что по такому-то адресу будут давать воду — и туда ударили ракетой <...> Наши разведподразделения уже частично появляются на улицах Харькова, но действуют осторожно. Потому что противостоящие им националисты практикуют всевозможные зверские провокации с целью показать, что это российские военные стреляют по жилой застройке, по мирным жителям», — отметил он.

14:57 ❗️ Евросоюз запретил продавать, поставлять и экспортировать в Россию банкноты, деноминированные в евро.

14:44 ⚡️⚡️⚡️ Евросоюз отключит семь российских банков от SWIFT.

Список банков: ВТБ, Промсвязьбанк, Совкомбанк, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, ВЭБ.РФ.

14:31 ❗️ Второй раунд переговоров состоится сегодня, делегации будут в тех же составах — советник офиса Зеленского.

14:09 Украина получит наступательное вооружение от Испании. Об этом в парламенте объявил премьер-министр Педро Санчес. Он назвал это «европейским ответом на угрозу Европе».

14:24 Правительство РФ выделит дополнительно шесть миллиардов рублей для сохранения льготных программ кредитования малого и среднего бизнеса, отметил Мишустин.

14:20 ⚡️Международный паралимпийский комитет допустил российских спортсменов до соревнований на Играх в Пекине.

14:14 Началась встреча Владимира Путина с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным.

14:06 СКР будет пресекать распространение фейков о военной спецоперации на Украине, используя уголовно-правовые инструменты — Бастрыкин.

14:00 Мэр Львова: все украинцы, которые приехали в город, должны встать на военный учет. Это касается мужчин от 18 до 60 лет. Им предписали прийти в военкоматы в ближайшие 24 часа.

13:52 Официальные курсы от ЦБ РФ на среду:

Доллар 103,25 рубля (+11,5);

Евро 114,55 рубля (+11,6).

13:39 ЦБ РФ временно приостановил переводы иностранных юридических и физлиц из ряда стран на счета за рубежом.

13:36 В Германию приехали более 5,3 тысячи беженцев с Украины, но их число может быть больше, сообщили в МВД ФРГ.

13:14 ❗️ НАТО не будет вмешиваться в ситуацию на Украине в военном плане, это было бы ошибкой, заявил канцлер ФРГ.

12:52 Лавров заявил, что Третья мировая война была бы ядерной и разрушительной.

12:41 ❗️ Россия не позволит Украине получить ядерное оружие, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

12:41 ❗️ Мариуполь полностью блокирован, сообщил представитель Минобороны ДНР Басурин.

12:40 ⚡️Песков: успехом переговоров с Украиной будет выполнение сформулированных российским президентом условий для урегулирования ситуации.

12:37 Россия будет анализировать враждебные действия других стран, заявил Песков.

«Ответные меры должны быть, но никто в ногу себе назло кому-то стрелять не собирается».

12:33 ⚡️ Российская делегация 2 марта ближе к вечеру прибудет на место нового раунда переговоров и будет готова к встрече с представителями Украины, сообщил Песков.

12:26 Глава МИД председательствующей в ОБСЕ Польши поставил вопрос о возможности исключения России из совета ООН по правам человека.

12:14 ⚡️ Цена на газ в Европе обновила исторический максимум и достигла 2199,9 доллара за тысячу «кубов».

12:08 Удар по телевышке в Киеве был нужен, чтобы положить войну информационной кампании против России, заявил в нашем эфире директор Центра политического анализа Павел Данилин.

72-й главный центр психологических операций в Киеве был известен тем, что из него в Россию шла волна ложных минирований, фейков о спецоперации на Украине и не только. «Заметили, что в последнее время никто вам не звонил из так называемой службы безопасности одного из крупнейших российских банков? Все заняты были», — добавил Данилин.

11:58 Белоруссия готова в любой момент организовать встречу делегаций России и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

11:30 Объяснение, как действуют российские войска в украинских городах: сначала город блокируют, потом проверяют, потом заходит техника.

«Город все равно блокирован, а современный житель, избалованный, сидеть в осаде не будет. Долго это не продлится, как бы там бойцы нацбатов ни пытались прикрыться людьми. И никакой нацбат ничего изменить не сможет, когда будет желание жителей города. В российском командовании понимают, что если начать штурм и столкнуться с этими отморозками, то пострадают мирные жители. Можно несколько дней подождать. Хотя вы видите на примере Херсона — ждать не надо. Херсон блокировали, потом зашли разведгруппы, проверили город, зашла потом техника. И все на этом закончилось», — сказал директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов.

10:52 Виктор Баранец — о точечном ударе по телевышке в Киеве: «72-й центр — это органичная структура сил ВСУ. Это враг, который работает, центр воюет лживой информацией, он пытается действовать на разложение населения. Это органичная часть ВСУ, и не закрыть ей рот было нельзя, потому что мы имеем дело с идеологическим оружием».

10:39 Полковник в отставке, военный эксперт Виктор Баранец в эфире «360» указал на то, что ВСУ в населенных пунктах намеренно ставят тяжелую бронетехнику возле социальных объектов — детских садов и больниц.

«Строжайшим образом Минобороны требует от российских войск: ни одна пуля не должна полететь в сторону социальных объектов. Еще одна черта — уходя, украинские вояки пытаются сравнять с землей населенные пункты, в которых они еще недавно заседали несколько лет. Такой фашистский подход бросается в глаза, и открывается истинное лицо тех вояк, судьба которых становится все более сложной», — сказал Баранец.

10:12 Минобороны: российские вооруженные силы установили контроль над населенными пунктами Токмак и Васильевка, где украинские военные добровольно сложили оружие. После расписок об отказе участвовать в боях они вернутся к своим семьям.

10:10 Всего за время специальной операции выведено из строя 1502 объекта военной инфраструктуры Украины, уничтожено 47 самолетов ВСУ на земле и 11 — в воздухе. Это данные Минобороны РФ.

10:06 ⚡️ Минобороны РФ сообщило об ударе по 72-му главному центру психологических операций в Киеве. Там вывели из строя аппаратную вещания. Разрушений жилых домов нет. Цель точечного удара — прекратить информационные атаки на сайты в России.

10:04 ⚡️⚡️⚡️ Российские вооруженные силы взяли под полный контроль Херсон, заявили в Минобороны.

09:53 Более 450 тысяч беженцев прибыли в Польшу с Украины с начала военной операции, сообщила Пограничная охрана республики.

09:17 ❗️ Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о блокировке Мариуполя.

09:13 ❗️ С начала специальной военной операции 34 украинских военных добровольно сложили оружие и перешли на сторону ЛНР, сообщили в Народной милиции республики.

09:07 ❗️ Власти ДНР заявили, что ВСУ обстреляли школу, больницу, жилые дома в Донецке.

08:48 Ростуризм рекомендовал россиянам не посещать страны, которые ввели санкции против России.

08:00 Американская финансовая компания American Express заявила о прекращении сотрудничества с попавшими под санкции российскими банками.

07:00 США закрыли свое воздушное пространство для России.

06:00 Компания Boeing приостановила обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний.

*«Правый сектор» — террористическая организация, запрещенная в России