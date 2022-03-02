Минобороны РФ сообщило о взятии под полный контроль Херсона

Минобороны РФ заявило, что российские вооруженные силы взяли под полный контроль Херсон. Данные опубликовало РИА «Новости».

В ведомстве сообщили, что гражданская инфраструктура, транспорт и объекты жизнеобеспечения населения в Херсоне работают в обычном режиме.

По данным Минобороны, в городе нет недостатка в продовольствии и товарах первой необходимости. В настоящее время российское командование, администрация города и области продолжают переговоры о поддержке нормальной работы социальных объектов, по вопросам поддержания правопорядка и обеспечения безопасности жителей, добавили в министерстве.

Также в Минобороны сообщили, что ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Токмак и Васильевка. В сообщении ведомства указано, что украинские военные там добровольно сложили оружие. Они вернутся к семьям после того, как заполнят расписки об отказе участвовать в боях.

Помимо этого, в министерстве заявили, что российские военные для пресечения информационных атак против России нанесли удар высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра психологических операций в Киеве. В результате была выведена из строя аппаратная вещания телевышки. Жилые дома разрушены не были, заключили в ведомстве.