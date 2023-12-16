Мир 16 декабря 2023, 19:35 «Нужно сделать все, чтобы в Киеве был мэр». Кличко не пришел на совещание с Зеленским Klymenko Time: мэр Киева Кличко не явился на совещание с участием Зеленского РИА «Новости»

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Киевский мэр Виталий Кличко не пришел на совещание с представителями властей Украины, на котором присутствовал президент Владимир Зеленский. Об этом сообщил Telegram-канал Klymenko Time.

Авторы материала обнародовали видео, судя по которому глава столицы проигнорировал встречу. Зеленскому также доложили, что мэр отсутствует. После этого в зале раздался смех.

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«Нужно сделать все, чтобы в Киеве был мэр», — пошутил украинский лидер.

Причины, по которым Кличко не появилась на мероприятии, не уточнялись.

Коалиция киевского мэра представляет собой серьезного оппонента для Зеленского, заявил ранее политолог Андрей Золотарев. По его словам, в 2024 году украинский лидер столкнется с волной серьезной критики.

В начале декабря Кличко заявил, что Украина скатывается в авторитаризм, где все зависит от настроения одного человека. Им является Зеленский со своей политикой.