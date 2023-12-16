Мир 16 декабря 2023, 05:05 Зеленскому предрекли мощную атаку со стороны своих оппонентов в будущем году «Страна.ua»: Зеленского ждет мощная волна критики на Украине в 2024 году РИА «Новости»

Читать 360tv в

В будущем году украинский лидер Владимир Зеленский столкнется с серьезной волной критики. Таким мнением с изданием «Страна.ua» поделился политолог Андрей Золотарев.

«Критика Зеленского становится трендом», — отметил эксперт.

Реклама

Золотарев обратил внимание на «синхронность» политических выпадов против украинского президента внутри и за пределами Украины. Он считает, что это представляет для Зеленского серьезную опасность.

Другой собеседник издания, директор Украинского института политики Руслан Бортник, заявил, что кампания против Зеленского только набирает обороты. И слабые выпады в его адрес могут превратиться в мощную атаку.

У президента есть ряд серьезных оппонентов. Среди них — партия Петра Порошенко, коалиция мэра Киева Виталия Кличко и группы, связанные с западными грантовыми проектами, отметили авторы статьи.

В начале декабря Кличко заявил, что Украина скатывается в авторитаризм, где все зависит от настроения одного человека. По его мнению, Владимир Зеленский со своей политикой как раз и есть такой человек.