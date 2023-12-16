16 декабря 2023, 05:05
Зеленскому предрекли мощную атаку со стороны своих оппонентов в будущем году
«Страна.ua»: Зеленского ждет мощная волна критики на Украине в 2024 году
В будущем году украинский лидер Владимир Зеленский столкнется с серьезной волной критики. Таким мнением с изданием «Страна.ua» поделился политолог Андрей Золотарев.
«Критика Зеленского становится трендом», — отметил эксперт.
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Золотарев обратил внимание на «синхронность» политических выпадов против украинского президента внутри и за пределами Украины. Он считает, что это представляет для Зеленского серьезную опасность.
Другой собеседник издания, директор Украинского института политики Руслан Бортник, заявил, что кампания против Зеленского только набирает обороты. И слабые выпады в его адрес могут превратиться в мощную атаку.
У президента есть ряд серьезных оппонентов. Среди них — партия Петра Порошенко, коалиция мэра Киева Виталия Кличко и группы, связанные с западными грантовыми проектами, отметили авторы статьи.
В начале декабря Кличко заявил, что Украина скатывается в авторитаризм, где все зависит от настроения одного человека. По его мнению, Владимир Зеленский со своей политикой как раз и есть такой человек.
Владимир Зеленский
Петр Порошенко
Виталий Кличко
Киев
Украина
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